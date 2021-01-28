Во Франции задержали подозреваемых в избиении украинского подростка (обновлено)

Девяти молодым людям предъявлено подозрение в попытке убийства.

Во Франции задержали подозреваемых в нападении и жестоком избиении 15-летнего украинца, которое произошло 15 января в Париже.

Об этом сообщает Franceinfo со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Задержание девяти подростков, которые являются членами одной группировки, проведено утром 28 января.

Отмечается, что расследование продвигается успешно. Молодым людям предъявлено подозрение в попытке убийства.

Violente agression d’un coll?gien ? Paris : «Yuriy m’a dit qu’il avait peur de mourir»
? https://t.co/NjdupBoGdl pic.twitter.com/olCshngZpP

— Le Parisien | Paris (@LeParisien_75) January 21, 2021

Обновление. В посольстве Украины во Франции сообщили детали задержания подозреваемых в нападении.

"Утром 28 января в г. Ванв в пригороде Парижа полиция провели задержание девяти несовершеннолетних, которые, вероятно, участвовали в столкновениях с бандами района Богренель 15-го округа Парижа. По сообщениям прокуратуры Парижа, арестованные были заключены под стражу по обвинению в покушения на убийство, участие в групповых преступных действиях с целью совершения насильственного преступления и кражи", - сообщили в посольстве.

Согласно первым элементами расследования судебной полиции, украинский подросток Юрий стал жертвой нападения из мести представителей банды "RD4" после того, как несколько дней назад был избит подросток из Ванва.

В докладе полицейских и спасателей, которые прибыли на место трагедии 15 января, у подростка украинского происхождения было интенсивное кровотечение из головы. В тот же вечер полиция обнаружила на месте преступления молоток, заброшенный в цветочный горшок, а также несколько железных прутьев.

"На опровержение информации, которая распространялась в прессе, в отчете полиции не говорилось о наличии у пострадавшего отвертки. Кроме того, представители полиция подчеркнули, что пострадавший юноша не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям, как ранее сообщали некоторые СМИ", - сказано в сообщении.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко поддерживает прямой контакт с прокурором Парижа.Напомним, 15 января на 15-летнего Юрия напали неподалеку Эйфелевой башни в Париже. Группа неизвестных атаковала компанию студентов колледжа с металлическими палками, битами и ножами. Все, кроме Юрия, скрылись. Парень сейчас находится в реанимации, у него множественные переломы и ранения от ножа.

Мэр Парижа Анн Идальго выразила поддержку украинскому подростку. Также в защиту подростка выступил известный французский футболист, нападающий сборной Франции и испанского клуба "Барселона" Антуан Гризманн.

На призыв поддержать Юрия и его семью в твиттере откликнулись ключевые французские политики, общественные деятели и знаменитости, в частности, министр внутренних спал Жеральд Дарманьян. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко поблагодарил их за поддержку.

Украинские дипломаты взаимодействуют с французскими правоохранительными органами в расследовании избиения украинца.

Президент Владимир Зеленский отметил, что нападение на подростка "шокирует своей дикостью, варварством и ненавистью".

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