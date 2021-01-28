Катя Осадчая намекнула на третью беременность

Телеведущая Катя Осадчая каждую неделю появляется на экранах телевизоров, и зрители внимательно рассматривают не только ее наряды, но и изменения во внешности. Недавно поклонники заговорили о третьей беременности ведущей. Всему виной выдающийся животик, который Осадчая продемонстрировала в обтягивающем платье во время съемок очередного выпуска "Світського життя".

В эпизоде, где Катя Осадчая брала интервью у беременной жены Виктора Павлика телезрители увидели, что животик ведущей тоже очень похож на беременный.

Ведущую в последнее время не в первый раз подозревают в интересном положении. Но каждый раз Катя Осадчая объясняет выпуклости на фигуре фасоном платья. На этот раз она была одета в платье цвета фуксия, которое на талии лежало не ровно.

Недавно Катю Осадчую спросили о том, хочет ли она родить третьего ребенка, на что ведущая посетовала на свой плотный график.

Ведущая воспитывает двоих сыновей. Старшего Илью она родила в сентябре 2002 года от первого мужа - бизнесмена и народного депутата от "Партии зеленых" Олега Полищука. Младший Иван появился на свет от ведущего Юрия Горбунова, с который Осадчая в браке уже почти четыре года.

Сейчас Осадчей 37 лет, и она вполне может стать матерью еще раз. Не исключено, что пара ведущих хочет еще девочку, поэтому скоро станет известно, является ли беременность Кати слухами, или нет.

Ранее сообщалось, как Катя Осадчая с Юрием Горбуновым проводят свои домашние вечера вдвоем.