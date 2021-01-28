Памела Андерсон вышла замуж за своего охранника: фото со свадьбы

Американская модель Памела Андерсон в шестой раз вышла замуж. Избранником знаменитости стал ее телохранитель Дэн Хейхерст. Пара начала встречаться только в начале 2020 года, и на Рождество 2021 года Памела и Дэн официально стали мужем и женой.

Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз: кто оказался избранником 53-летней модели

В прошлом муж знаменитой модели был обычным строителем. В интервью Daily Mail Памела Андерсон рассказала, что сблизиться с будущим супругом им помог карантин, который в 2020 году накрыл весь мир.

Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз: кто оказался избранником 53-летней модели

Свадьба состоялась в загородном поместье Памелы Андерсон, расположенном на острове Ванкувер в Канаде. Традиционная свадьба прошла на заднем дворе обширного загородного поместья, которое Андерсон купила у бабушки и дедушки в Ледисмите.

Звезда "Спасателей Малибу" поделилась потрясающими свадебными фотографиями и видео, на которых видно ее элегантное белое платье, длинную вуаль в стиле принцессы Дианы, и резиновые сапоги Hunter.

Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз: кто оказался избранником 53-летней модели

"Я именно там, где мне нужно быть - в объятиях человека, который меня искренне любит", - призналась в своих чувствах Daily Mail Памела Андерсон.

Памела и Дэн во время свадебной церемонии зачитали друг другу традиционные клятвы молодоженов, и по канадской традиции (Памела Андерсон родом из Канады. - Ред) на свадьбе звучали барабаны.

Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз: кто оказался избранником 53-летней модели

Памела была замужем пять раз, при этом со своим третьем мужем, кинопродюсером Риком Саломоном она регистрировала брак дважды. Последнее замужество звезды состоялась в начале 2020 года и продлилось всего 12 дней. От первого брака с музыкантом Томми Ли у Андерсон есть два сына – Брэндон (1996) и Дилан (1997).

Ранее сообщалось, что актриса Дженнифер Лопес готовится к свадьбе с Алексом Родригесом, с которым они обручились в марте 2019 года.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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