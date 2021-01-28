Из-за непогоды без света остались 143 населенных пункта в четырех областях

На двух автодорогах в Одесской области запрещено движение всего транспорта.

В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро четверга, 28 января, обесточены 143 населенных пункта в четырех областях Украины.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 28 января из-за осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 143 населенных пункта в четырех областях, а именно: Одесская - 113, Кировоградская - 19 Черкасская - 10 и Запорожская - 1", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По информации Службы автомобильных дорог, транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения страны обеспечено, за исключением автодорог М-15 Одесса - Рени (на г. Бухарест), М-16 Одесса - Кучурган (на г. Кишинев), где запрещено движение автотранспортных средств всех категорий с 21:00 27 января 2021 года.

Подразделения ГСЧС в течение суток отбуксировали более 109 автотранспортных средств (64 легковых автомобиля, 37 грузовых автомобилей, 6 автобусов и 2 автомобиля скорой помощи) и оказали помощь 360 гражданам. От ГСЧС привлекалось 218 человек личного состава и 63 единицы техники.

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог от Службы автомобильных дорог привлечено более 2400 работников и 1700 единиц техники.