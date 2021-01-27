Во Львове решили использовать для борьбы с гололедом кофейную гущу

Во Львове решили воспользоваться опытом Великобритании и использовать для борьбы с гололедом кофейную гущу. Сейчас этот способ испытывают в парках.

Об этом информирует пресс-служба Львовского городского совета.

"Такую инициативу предложила советник городского головы Львова Ирина Оршак. Она отмечает, что кофейная гуща после использования имеет абразивные свойства, не только не вредит зеленым насаждениям, но и может быть им полезной и не требует сбора после использования", - сообщили в горсовете.

По словам советницы Андрея Садового, кофейную гущу с такой целью используют и в Великобритании, но это не массовая практика. Также в Лондоне из кофейных отходов производят биодизельное топливо. Во Львове такую инновацию применят в парках. С дорожек гущу просто сметут, ее не надо собирать и утилизировать.

"Кофейная гуща имеет благоприятное и хорошее влияние на растительность. То есть она не только не вредит, а наоборот - подпитывает. Она помогает растениям лучше расти, улучшает структуру почвы, обладает свойствами отпугивать некоторых вредителей. Именно поэтому мы решили попробовать ее экспериментально в парке. Мы посмотрим, насколько эффективно она будет бороться с гололедом, но в любом случае, она точно не навредит", - рассказала Ирина Оршак.

Сначала проект апробируют в парке "700-летия Львова". На следующей неделе гущей посыпят дорожку в парке в церковь св. Иосафата. Если это будет эффективно, такую практику применят и в других парках.

Сейчас ведутся переговоры с кафе, которые смогут предоставлять гущу бесплатно.