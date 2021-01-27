Билл Гейтс назвал "сумасшедшими" и "злостными" теории заговора, обвиняюшие его в разработке коронавируса

Миллиардер заявил, что хотел бы изучить, кто стоит за этим.

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс потрясен объемом "безумных" и "злых" теорий заговора о нем, которые распространяются в социальных сетях во время пандемии COVID-19.

В интервью агентству Reuters 27 января Гейтс заявил, что хотел бы изучить, кто стоит за этим.

По его словам, миллионы онлайн-постов и "сумасшедшие теории заговора" о нем и ведущем американском эксперте по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи, вероятно, получили широкое распространение отчасти из-за комбинации ужасной пандемии коронавируса и роста социальной активности.

"Никто не ожидал, что я и доктор Фаучи окажемся настолько заметными в этих злостных теориях. Я очень удивлен этим. Надеюсь, это пройдет", - сказал Гейтс.

Миллиардер, ушедший с поста главы Microsoft Corp в 2014 году, через благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил минимум 1,75 млрд долларов США на глобальную борьбу с пандемией COVID-19. Эти меры включают поддержку некоторых производителей вакцин, разработчиков средств диагностики и потенциальных методов лечения.

С момента начала пандемии год назад в интернете распространились миллионы теорий заговора, подпитывая дезинформацию о коронавирусе, его происхождении и мотивах тех, кто борется с ним. Они утверждают, что Фаучи и Гейтс искусственно создали пандемию, чтобы попытаться контролировать людей, что они хотят получить прибыль от распространения вируса и использовать вакцинацию для имплантации микрочипов.

"Но действительно ли люди верят в это?" - спросил Гейтс. Он добавил, что нужно будет узнать об этом в течение следующего года и "понять ... как это меняет поведение людей, и как мы должны минимизировать это".

Гейтс похвалил Фаучи и Фрэнсиса Коллинза, глав национальных институтов здравоохранения США , как "умных" и "замечательных людей". Он сказал, что с нетерпением ждет, когда они смогут эффективно работать и говорить правду во время правления новой администрации президента Джо Байдена.

По словам Гейтса, когда бывший президент Дональд Трамп боролся с пандемией, "иногда казалось, что они были "единственными здравомыслящими людьми в правительстве США ".

Гейтс сказал, что ему также приятно, что при Байдене Соединенные Штаты вновь присоединились к Всемирной организации здравоохранения.