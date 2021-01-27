Сергей Бабкин стремительно теряет зрение

Сергей Бабкин старается не терять надежды сохранить зрение, однако ситуация действительно сложная. Артист отказался от социальных сетей, так как практически ничего не видит вблизи. Новости о музыканте сообщает его супруга через свой личный аккаунт в Инстаграм.

Грустный и в очках: как сейчас выглядит теряющий зрение Сергей Бабкин

В Инстаграм-сториз Снежана Бабкина публикует фото и видео теряющего зрение супруга.

Перед поездкой в Киев Сергей принял участие в фотосессии. В кадре артист появился с довольно грустным выражением лица и в стильных очках с круглой оправой. На нем надеты клетчатые брюки и коричневая рубашка под кожу. Бабкин отпустил бороду и, видимо, снова отращивает длинные волосы.

Грустный и в очках: как сейчас выглядит теряющий зрение Сергей Бабкин

Несмотря на то, что лицо певца всегда украшает улыбка, его глаза передают все его переживания. Конечно же, Сергей Бабкин, который самостоятельно пишет себе тексты и мелодии, боится лишиться того, что ему очень дорого, и что приносит ему деньги.

Исполнитель находит утешение в медитации, пытаясь отогнать от себя плохие мысли. Даже по пути в Киев в поезде Сергей и Снежана Бабкины сели в позу лотоса и занялись духовной практикой. По словам звезд, после этого они почувствовали себя словно под «кайфом».

Грустный и в очках: как сейчас выглядит теряющий зрение Сергей Бабкин

Напомним, Сергей Бабкин объявил о своей тяжелой болезни. Артист с каждым днем теряет зрение, готовясь отправиться на сложную операцию в Австрию.


Анастасия Березовская, Тудей

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