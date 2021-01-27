Одессу засыпало снегом: сильный ветер повалил деревья, на дорогах пробки

В Украине вечером 27 января ожидается снеговая буря. Циклон с Балкан пришел в страну через Средиземное море, и пробудет несколько дней. Снегом уже засыпало Одессу. Высота снежного покрова в области достигла 5-6 см.

По словам местных жителей и по фото в соцсетях, движение транспорта по улицам Одессы затруднено. Сильный снегопад с ветром повалил деревья, на дорогах гололед.

Согласно данным "Укргидрометцентра", снег будет продолжаться в Одессе до конца дня, ожидается выпадение более чем месячной нормы осадков. Кроме того, ситуацию ухудшает сильный ветер, до 15-20 метров в секунду.

В связи с погодной ситуацией, муниципалитет убедительно просит не покидать одесситов без лишней надобности свои дома, не пользоваться без крайней нужды личным автотранспортом, не оставлять свои авто вдоль дорог, так как это может помешать работе спецтехники. Тротуары в городе посыпают песчано-соляной смесью, тротуары расчищаются коммунальщиками.

Также введен временный запрет на въезд в Одессу грузового транспорта. Патрульные полицейские контролируют движение фур со стороны автодорог Одесса-Киев, Одесса-Рени, Одесса-Мелитополь и Одесса-Кучурган. Водителям грузовиков рекомендуют переждать непогоду на АЗС.

Согласно прогнозу, осадки пройдут еще в четверг, 28 января, а в пятницу в Одессе уже будет ясно и солнечно.

Ранее сообщалось, какие области окажутся под воздействием балканского циклона до конца недели.