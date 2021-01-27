?В Одесской и Николаевской областях объявили красный уровень опасности из-за ухудшения погоды

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта и отключению энергоснабжения.

В Николаевской и Одесской областях объявлен красный уровень опасности из-за резкого похолодания. Синоптики предупреждают о сильной метели и снегопаде.

Об этом сообщает Укргидромецентр.

"В связи с активизацией циклона над югом Украины до конца суток 27 января и в течение суток 28 января в Одесской, Николаевской областях чрезвычайный снег, усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега (ІІІ уровень опасности, красный)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Кировоградской области сильный мокрый снег, налипание мокрого снега (II уровень опасности, оранжевый).

В Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях значительный мокрый снег и налипание мокрого снега (І уровень опасности, желтый), на дорогах гололедица.

Погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, сейчас в Одессе продолжается сильный снегопад, начавшийся сегодня ночью. По состоянию на 8 утра высота снежного покрова достигла 5-6 см.