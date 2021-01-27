Одессу засыпало снегом, в городе затруднено движение транспорта

В течение дня ожидается выпадение более чем месячной нормы осадков.

Одессу засыпало снегом, в городе затруднено движение транспорта
Фото: dumskaya.net

В Одессе продолжается сильный снегопад, который начался сегодня ночью. По состоянию на 8 утра высота снежного покрова достигла 5-6 см.

Об этом сообщает местный сайт "Думская".

Движение транспорта по улицам города затруднено, но серьезных заторов пока нет. Также отмечают, что из-за падения дерева стоят трамваи маршрута №5.

В мэрии сообщили, что коммунальщики и спецтехника работают на дорогах города с 4:00. Всего задействовано 90 машин.

Согласно данным Гидрометцентра, снегопад продлится в Одессе в течение дня, ожидается выпадение более чем месячной нормы осадков. Ситуацию усугубляет сильный ветер - до 15-20 метров в секунду.

Горожан просят не покидать без лишней надобности свои дома, по возможности не пользоваться личным автотранспортом и не оставлять свои автомобили вдоль дорог.

Фото: dumskaya.net

Напомним, 25 января в Карпатах выпал метр снега, туристов просят воздержаться от походов на высокогорье.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украине прогнозируют дожди со снегом, на западе - метели. На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица.

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