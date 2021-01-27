За сутки в Украине зафиксировали 3 776 новых случаев ковида, выздоровели - 14 250 человек

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 3 776 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 115 детей и 172 медработника.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализированы - 2 430 человек. 145 пациентов умерли. Выздоровели - 14 250 человек. Также за сутки было проведено 47 120 тестирований, в частности, методом ПЦР - 27 041, методом ИФА - 20 079.

За все время пандемии в Украине заболели 1 200 883 человека, выздоровели - 980 085. От осложнений умерли 22 202 человека. Всего было проведено 6 152 298 ПЦР-тестирований.

Наибольшее количество подтвержденных случаев ковида за сутки зарегистрировано в г. Киев (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.

Статистика в регионах:

г. Киев - 437 случаев;

- 437 случаев; Винницкая область - 158 случаев;

Волынская область - 76 случаев;

Днепропетровская область - 188 случаев;

Донецкая область - 143 случая;

Житомирская область - 107 случаев;

Закарпатская область - 86 случаев;

Запорожская область - 204 случая;

Ивано-Франковская область - 167 случаев;

Киевская область - 276 случаев;

Кировоградская область - 48 случаев;

Луганская область - 49 случаев;

Львовская область - 221 случай;

Николаевская область - 174 случая;

Одесская область - 185 случаев;

Полтавская область - 116 случаев;

Ровенская область - 164 случая;

Сумская область - 85 случаев;

Тернопольская область - 96 случаев;

Харьковская область - 238 случаев;

Херсонская область - 64 случая;

Хмельницкая область - 169 случаев;

Черкасская область - 126 случаев;

Черновицкая область - 169 случаев;

Черниговская область - 30 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в рамках инициативы COVAX Украина может получить четыре различные вакцины от ковида. Это препарат Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Novavax и Sanofi.

В четверг, 28 января, Верховная Рада может принять закон для запуска вакцинации.