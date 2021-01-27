За сутки в Украине зафиксировали 3 776 новых случаев ковида, выздоровели - 14 250 человек
145 пациентов умерли от осложнений заболевания.
За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 3 776 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 115 детей и 172 медработника.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализированы - 2 430 человек. 145 пациентов умерли. Выздоровели - 14 250 человек. Также за сутки было проведено 47 120 тестирований, в частности, методом ПЦР - 27 041, методом ИФА - 20 079.
За все время пандемии в Украине заболели 1 200 883 человека, выздоровели - 980 085. От осложнений умерли 22 202 человека. Всего было проведено 6 152 298 ПЦР-тестирований.
Наибольшее количество подтвержденных случаев ковида за сутки зарегистрировано в г. Киев (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.
Статистика в регионах:
- г. Киев - 437 случаев;
- Винницкая область - 158 случаев;
- Волынская область - 76 случаев;
- Днепропетровская область - 188 случаев;
- Донецкая область - 143 случая;
- Житомирская область - 107 случаев;
- Закарпатская область - 86 случаев;
- Запорожская область - 204 случая;
- Ивано-Франковская область - 167 случаев;
- Киевская область - 276 случаев;
- Кировоградская область - 48 случаев;
- Луганская область - 49 случаев;
- Львовская область - 221 случай;
- Николаевская область - 174 случая;
- Одесская область - 185 случаев;
- Полтавская область - 116 случаев;
- Ровенская область - 164 случая;
- Сумская область - 85 случаев;
- Тернопольская область - 96 случаев;
- Харьковская область - 238 случаев;
- Херсонская область - 64 случая;
- Хмельницкая область - 169 случаев;
- Черкасская область - 126 случаев;
- Черновицкая область - 169 случаев;
- Черниговская область - 30 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в рамках инициативы COVAX Украина может получить четыре различные вакцины от ковида. Это препарат Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Novavax и Sanofi.
В четверг, 28 января, Верховная Рада может принять закон для запуска вакцинации.