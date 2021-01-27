"Пакеты малыша" начали доставлять в регионы

К концу января "бэби-боксы» будут доставлены во все регионы.

"Пакеты малыша" начали доставлять в регионы
Фото: vsim.ua

В регионы Украины начали доставлять "пакеты малыша" для новорожденных.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики .

"Пакеты малыша" доставлены в учреждения здравоохранения и структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения Винницкой, Закарпатской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Сумской, Черкасской областей и города Киева.

К концу января "бэби-боксы» будут доставлены во все регионы.

Напомним, родители новорожденных получают "пакеты малыша" с сентября 2018 года. Они включают 25 вещей, необходимых малышам и их мамам сразу после рождения. Общая стоимость бокса должна составлять 5000 гривень.

В прошлом году Правительство разрешило родителям новорожденных получать деньги вместо бэби-боксов. Однако в сентябре Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал возобновить выдачу "пакетов малыша".

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