Двух полицейских будут судить за вымогательство 250 тыс. грн несуществующего долга

Им грозит до семи лет лишения свободы.

Двух оперуполномоченных Управления стратегических расследований в Киевской области ДСР Нацполиции Украины изобличили в вымогательстве у руководителя охранной фирмы 250 тыс. грн несуществующего долга. Обвинительный акт в отношении злоумышленников направлен в суд.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По данным следствия, двое служащих Нацполиции, действуя в интересах третьего лица, требовали от руководителя охранной фирмы 250 тыс. грн несуществующего долга, а именно компенсации за якобы невыполнение ним договоренностей об осуществлении охраны при сборе урожая зерна, к которым он не имел отношения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейских задержали после передачи части указанных средств в сумме 85 тыс. грн. Во время задержания подозреваемые пытались скрыться.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 189 УК Украины - вымогательство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, 23 января был задержан полковник “Альфы” СБУ Андрей Расюк по подозрению в подготовке убийства начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

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