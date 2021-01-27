Екатерина Кухар в бикини показала результат упорной работы над собой

Екатерина Кухар делится последними фотографиями с Мальдивских островов, так как сегодня, 26 января 2021 года, прима-балерина вместе с семьей отправилась домой. Очередной снимок в купальнике вызвал у поклонников бешеный восторг, ведь танцовщица смогла умело подчеркнуть все свои достоинства.

Зависть и восторг: Екатерина Кухар не перестает восхищать своей точеной фигурой

Украинская балерина и судья танцевального проекта «Танці з зірками» опубликовала в личном аккаунте в Инстаграм новое фото. Утонченная звезда запечатлена лежа на бортике бассейна с прекрасным видом. Окружают Екатерину Кухар только океан и небесно-голубое небо.

«Нет новостей, нет обуви…», - подписала на английском публикацию прима-балерина Национальной оперы Украины.

Позируя в телесном купальнике, Екатерина Кухар выгнулась так, чтобы подчеркнуть все свои достоинства – стройные ноги, упругие ягодицы, плоский живот и подкачанные руки. На теле звезды нет ни единого изъяна, а ее подтянутая кожа переливается на солнце.

Зависть и восторг: Екатерина Кухар не перестает восхищать своей точеной фигурой

Поклонники не поскупились на комплименты в комментариях под постом:

«Как тебе идет загар и этот потрясающий вид!», «искусство-это вы», «Катя, но нельзя быть такой Идеальной», «Грация и женственность - это и есть вы Катюша», «Вы сама грациозность!!», «В Вас все космически идеально».

Напомним, Екатерина Кухар удивила снимками подросшей дочери. Фанаты не перестают утверждать, что девочка растет копией отца.


Анастасия Березовская, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Житель Доманевки отрезал отцу нос, губы и пенис и ранил трех полицейских при задержанииЖитель Доманевки отрезал отцу нос, губы и пенис и ранил трех полицейских при задержании
На Сумщине охотник погиб во время охотыНа Сумщине охотник погиб во время охоты
В Одессе задержали мужчину, ходившего по улице с отрезанной головой в рукахВ Одессе задержали мужчину, ходившего по улице с отрезанной головой в руках
От коронавируса умер украинский военныйОт коронавируса умер украинский военный
За сутки ковидом заболело 3 915 украинцев, умерло 83 человекаЗа сутки ковидом заболело 3 915 украинцев, умерло 83 человека
Блок рекламы


Похожие новости
Тина Кароль показала, как отмечает день рождения в ТурцииТина Кароль показала, как отмечает день рождения в Турции
Три человека пострадали в результате пожара на ДнепропетровщинеТри человека пострадали в результате пожара на Днепропетровщине
Под стражу взяли арендатора пансионата в Харькове, где в результате пожара погибли 15 человекПод стражу взяли арендатора пансионата в Харькове, где в результате пожара погибли 15 человек
Екатерина Кухар в купальнике похвасталась утонченной фигурой настоящей балериныЕкатерина Кухар в купальнике похвасталась утонченной фигурой настоящей балерины
Дженнифер Лопес показала фото в купальнике без фотошопаДженнифер Лопес показала фото в купальнике без фотошопа
Киев попал в 20 лучших городов мира для дистанционной работыКиев попал в 20 лучших городов мира для дистанционной работы
На Днепропетровщине в результате взрыва ручной гранаты пострадали двое мальчиковНа Днепропетровщине в результате взрыва ручной гранаты пострадали двое мальчиков
Тина Кароль показала себя без макияжа в повседневной жизниТина Кароль показала себя без макияжа в повседневной жизни
Тина Кароль показала кокетливое видео с сеновалаТина Кароль показала кокетливое видео с сеновала
Оля Полякова показала новую комнату в своем роскошном загородном особнякеОля Полякова показала новую комнату в своем роскошном загородном особняке
Последние новости
Подгружаем последние новости