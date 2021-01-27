Екатерина Кухар в бикини показала результат упорной работы над собой

Екатерина Кухар делится последними фотографиями с Мальдивских островов, так как сегодня, 26 января 2021 года, прима-балерина вместе с семьей отправилась домой. Очередной снимок в купальнике вызвал у поклонников бешеный восторг, ведь танцовщица смогла умело подчеркнуть все свои достоинства.

Украинская балерина и судья танцевального проекта «Танці з зірками» опубликовала в личном аккаунте в Инстаграм новое фото. Утонченная звезда запечатлена лежа на бортике бассейна с прекрасным видом. Окружают Екатерину Кухар только океан и небесно-голубое небо.

«Нет новостей, нет обуви…», - подписала на английском публикацию прима-балерина Национальной оперы Украины.

Позируя в телесном купальнике, Екатерина Кухар выгнулась так, чтобы подчеркнуть все свои достоинства – стройные ноги, упругие ягодицы, плоский живот и подкачанные руки. На теле звезды нет ни единого изъяна, а ее подтянутая кожа переливается на солнце.

Поклонники не поскупились на комплименты в комментариях под постом:

«Как тебе идет загар и этот потрясающий вид!», «искусство-это вы», «Катя, но нельзя быть такой Идеальной», «Грация и женственность - это и есть вы Катюша», «Вы сама грациозность!!», «В Вас все космически идеально».

Напомним, Екатерина Кухар удивила снимками подросшей дочери. Фанаты не перестают утверждать, что девочка растет копией отца.