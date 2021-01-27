В Киеве за сутки обнаружили 437 больных ковидом, 16 пациентов умерли

Больше всего случаев заболевания - в Дарницком, Деснянском и Святошинском районах.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 437 новых случаев коронавируса. 16 больных умерли.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 437 больных коронавирусом. Умерли 16 человек. Всего за период пандемии в столице 2308 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 127 076", - сказал мэр.

Заболели 254 женщины в возрасте от 19 до 93 лет и 2 девочки 1 и 2 лет, а также 161 мужчина в возрасте от 20 до 99 лет и 9 мальчиков от 1 месяца до 15 лет. Заболели в том числе и 18 медиков.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 74, Деснянском - 65, Святошинском районе - 64 случая.

Фото: kyivcity.gov.ua

Госпитализировали 55 пациентов. Остальные - на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровело за сутки в Киеве 2201 человек. Всего коронавирус побороли 62 353 жителя столицы.

"В стационарах медучреждений сегодня лечатся 1099 больных коронавирусом. Из них 4 ребенка. 734 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 870 человек. Под аппаратами ИВЛ - 23 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 27%", - отметил Кличко.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 3 776 новых случаев ковида, выздоровели - 14 250 человек.