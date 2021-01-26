В Киеве обнаружили еще 375 больных коронавирусом, выздоровели 1639 человек

Зафиксировано 9 связанных с ковидом летальных случаев.

В Киеве обнаружили еще 375 больных коронавирусом, выздоровели 1639 человек
Фото: kyivcity.gov.ua

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждено 375 новых случаев коронавирусной болезни, в то время как выздоровели 1639 человек. 9 пациентов умерли.

"Всего коронавирус побороли 60 152 жителя Киева", - сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки выявлено в Днепровском (68), Дарницком (62) и Святошинском (52) районах.

Среди заболевших 210 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 154 мужчины в возрасте от 23 до 87 лет, 4 девочки от 6 месяцев до 13 лет и 7 мальчиков от 5 до 17 лет

Заболели, в частности, 6 медиков. Госпитализированы 42 пациента.

Всего за период пандемии в столице подтверждено 126 639 случаев COVID-19. От осложнений болезни умерли 2292 киевлянина.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине обнаружили 2 779 новых случаев ковида, 12 538 человек выздоровели. Зафиксировано 133 смерти, связанных с осложнениями коронавирусной болезни.

В мире по состоянию на утро 26 января из зафиксировано более 100,2 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19 и более 2,1 млн связанных с коронавирусом смертей.

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