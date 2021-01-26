Компанию Вайнштейна обязали выплатить пострадавшим от притязаний женщинам $ 17,1 млн

При этом директора компании, в том числе и брат Вайнштейна, освобождаются от любой потенциальной ответственности.

Пострадавшим от сексуальных домогательств продюсера Харви Вайнштейна женщинам выплатят 17,1 млн долларов. Эту сумму компания Weinstein Co. обязана распределить между более 50 пострадавшими. Самая крупная выплата одному человеку составит около 500 тысяч долларов.

Компания Вайнштейна несколько лет назад объявила о банкротстве. В этот понедельник суд утвердил план ликвидации, который и предусматривает выплату вышеуказанной суммы, пишет Variety.

Также предусмотрена выплата 9,7 млн долларов бывшим должностным лицам и директорам Weinstein Co. Директора компании освобождаются от потенциальной ответственности за противоправные действия Харви Вайнштейна, о которых они гипотетически могли знать.

Судья по делам о банкротстве Мэри Уолрат согласовала план выплат после слушаний в Делавэре и заявила, что без урегулирования убытков пострадавшие от действий Вайнштейна получили бы минимальное возмещение, если получили бы вообще.

Представитель потерпевших Руби Лю, впрочем, отметила, что фонд выплат достаточно небольшой, и соглашение лишает ее клиентов права судиться с братом Харви, Бобом Вайнштейном и другими директорами компании.

"Мои клиенты хотят большего, чем денег. Они добиваются решения, которое бы привлекло к ответственности все стороны. Это не только Харви Вайнштейн", - отметила она.

Пол Зумбро, адвокат, представляющий компанию Weinstein Co., утверждал, что это соглашение является лучшим для пострадавших. По его словам, без освобождения от потенциальной ответственности директоров страховые компании не были бы готовы выплатить средства.

Как известно, в октябре 2017 года десятки актрис обвинили Харви Вайнштейна в домогательствах. Вайнштейна уволили из совета директоров его компании и исключили из состава Американской киноакадемии.

В феврале 2020 его признали виновным по двумя из пяти статей обвинения. Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюремного заключения за принуждение к оральному сексу и изнасилование.

В июле 2020 года сообщалось, что пострадавшие могут получить 19 млн долларов за неправомерные действия Вайнштейна.