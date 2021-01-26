Тина Кароль показала, как отмечает день рождения в Турции

Тина Кароль продолжает отмечать свой день рождения. 36-летняя артистка отправилась в Турцию, откуда поделилась с поклонниками первыми кадрами. Также звезда опубликовала снимок с таинственной женщиной, заинтриговав фанатов.

Тина Кароль показала кадры из Турции: певица продолжает отмечать день рождения

Украинская артистка 25 января 2021 года отметила свой 36-й день рождения. Знаменитость тепло поздравили коллеги, а организаторы, ведущие и звездные судьи шоу «Голос країни» устроили для звезды сюрприз. Неожиданные поздравления Тина Кароль получила и от фанатов, которые окружили ее на улице, дарили подарки и пели для нее.

На следующий день звезда поделилась видеозаписью из Турции. В ролике Тина Кароль появляется в черных леггинсах, высоких замшевых сапогах и клетчатой куртке-рубашке, в которой она отдыхала ранее в этом году в Буковели. В кадре исполнительница хита «Закрили твої очі» держит в руках шарики, которые позже отпускает в небо.

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Публикация от FanTina Lviv? (@fantinalviv)

Напомним, с днем рождения Тину Кароль поздравил Дан Балан. Артист опубликовал нежное совместное фото с коллегой.


Анастасия Березовская, Тудей

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