За сутки в Украине 2 779 новых случаев ковида, 12 538 человек выздоровели

За прошедшие сутки в Украине провели 16 589 тестирований методом ПЦР и обнаружили 2 779 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 95 детей и 175 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его данным, выздоровели от коронавируса 12 538 пациентов. Зафиксировано 133 связанных с осложнениями коронавирусной болезни летальных случая. В больницы попали 891 человек с ковидом.

Наибольшее количество подтвержденных случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (375), Запорожской (276), Ивано-Франковской (255), Одесской (211) и Харьковской (207) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 1 197 107 человек, выписаны - 965 835 пациентов. Зафиксировано 22 057 связанных с COVID-19 летальных случаев. Количество проведенных ПЦР-тестирований составляет 6 125 257.

Вчера министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что динамика заболеваемости ковидом свидетельствует о стабилизации ситуации.

На прошлой неделе Киевская школа экономики обнародовала анализ, согласно которому "снижение официальной статистики новых случаев пока не может однозначно указывать на то, что украинцы стали меньше болеть COVID-19".