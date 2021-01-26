Вакцина от коронавируса категорически противопоказана некоторым людям

Вакцина от коронавируса может быть смертельно опасна для некоторых людей. Об этом предупредил украинцев глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

Вакцина от коронавируса может быть опасна: медик рассказал, кому колоть ее не стоит

Вместе с тем, Кравченко говорит, что медицина пока не может назвать ни одного случая, когда человек умер из-за вакцины от коронавируса. Хотя после прививки случалось, что люди умирали, однако пока не установлено, что послужило причиной смерти: имеющиеся хронические заболевания, возраст, стечение обстоятельств или сама прививка. То есть, пока у медиков нет ни одного подтвержденного случая, что человек умер именно вследствие вакцинации.

"Что касается летальных случаев от COVID- 19 после вакцинации, то на данный момент нет подтверждения, что смерти людей связаны с проведением вакцинации. По этому поводу проводятся расследования. Здесь предстоит выяснить, люди умерли по естественным причинам ( из-за возраста) либо вследствие других заболеваний или из-за поствакцинальных осложнений", - говорит медик.

Вакцина от коронавируса может быть опасна: медик рассказал, кому колоть ее не стоит

Однако он выделяет, по крайней мере, одну категорию людей, которым вакцинация от коронавируса противопоказана.

"Всегда есть категория населения, у которой существуют прямые противопоказания для вакцинирования. Как минимум, это аллергики. У нас есть категория населения со 100% противопоказанием к проведению вакцинации", - уточняет врач.

Для аллергиков может стать фатальной вакцина от коронавируса, содержащая компоненты, на которые у них как раз может быть аллергия. Поэтому, прежде чем делать прививку пациенту, врач должен, по крайней мере, поинтересоваться, нет ли у человека аллергии на какие-то препараты. Желательно было бы также провести ему обследование на выявление аллергенов. Да и после полученной прививки не мешало бы поинтересоваться, как пациент себя чувствует.

Однако в условиях пандемии медики не всегда могут придерживаться всех этих рекомендации и уделять столько времени каждому пациенту. Поэтому людям с аллергией лучше все же не рисковать.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что уже к лету этого года вакцина от коронавируса может появиться в Украине в легальной продаже.


Марченко Любов, Тудей

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