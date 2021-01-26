Вакцина от коронавируса категорически противопоказана некоторым людям

Вакцина от коронавируса может быть смертельно опасна для некоторых людей. Об этом предупредил украинцев глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

Вместе с тем, Кравченко говорит, что медицина пока не может назвать ни одного случая, когда человек умер из-за вакцины от коронавируса. Хотя после прививки случалось, что люди умирали, однако пока не установлено, что послужило причиной смерти: имеющиеся хронические заболевания, возраст, стечение обстоятельств или сама прививка. То есть, пока у медиков нет ни одного подтвержденного случая, что человек умер именно вследствие вакцинации.

"Что касается летальных случаев от COVID- 19 после вакцинации, то на данный момент нет подтверждения, что смерти людей связаны с проведением вакцинации. По этому поводу проводятся расследования. Здесь предстоит выяснить, люди умерли по естественным причинам ( из-за возраста) либо вследствие других заболеваний или из-за поствакцинальных осложнений", - говорит медик.

Однако он выделяет, по крайней мере, одну категорию людей, которым вакцинация от коронавируса противопоказана.

"Всегда есть категория населения, у которой существуют прямые противопоказания для вакцинирования. Как минимум, это аллергики. У нас есть категория населения со 100% противопоказанием к проведению вакцинации", - уточняет врач.

Для аллергиков может стать фатальной вакцина от коронавируса, содержащая компоненты, на которые у них как раз может быть аллергия. Поэтому, прежде чем делать прививку пациенту, врач должен, по крайней мере, поинтересоваться, нет ли у человека аллергии на какие-то препараты. Желательно было бы также провести ему обследование на выявление аллергенов. Да и после полученной прививки не мешало бы поинтересоваться, как пациент себя чувствует.

Однако в условиях пандемии медики не всегда могут придерживаться всех этих рекомендации и уделять столько времени каждому пациенту. Поэтому людям с аллергией лучше все же не рисковать.

Напомним, глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что уже к лету этого года вакцина от коронавируса может появиться в Украине в легальной продаже.