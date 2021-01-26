Тина Кароль получает поздравления с 36-летием

Тина Кароль 25 января отмечает свой 36-й день рождения. Звезду с самого утра поздравили MONATIK, Олег Винник, DOROFEEVA, ведущие Людмила Барбир и Алла Мазур, а также певец Дан Балан, которому приписывали роман с Тиной Кароль. Самое трогательное поздравление артистка получила от сына Вениамина, который адресовал маме теплые слова на английском.

Дан Балан опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с именинницей и подписал его "Happy Birthday, darling…". Это вызвало немалый ажиотаж и волнение среди поклонников, и они снова заговорили романе артиста с Тиной.

"Ну наконец-то вас уже от любви распирает и хочется кричать об этом на весь мир! Мы так ждали этих моментов", "Как мило!", "Под новым клипом нет столько реакций", "Абсолютно разные, но какая красивая пара!", "Красивая была бы пара", - написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dan Balan (@danbalan)



Сама Кароль в день своего рождения подготовила для преданных поклонников сюрприз. Артистка объявила об открытии своего стриминг-сервиса на платформе Patreon, где теперь будет выходить эксклюзивный контент с певицей.

"Все, что ты хотел обо мне узнать, но боялся спросить — теперь на PATREON!" — написала певица в своем Instagram.

Напомним, Тина Кароль показала себя без макияжа во время вечерней тренировки в спортзале.