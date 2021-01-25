В Одессе в третий раз за десять дней массово "заминировали" детсады, но теперь к ним добавились и школы

На электронную почту одесской полиции в понедельник пришло письмо с сообщением о массовом минировании учебных заведений в городе и области. Автор письма написал, что заминированы 373 детских сада, школы, лицеи и учебно-воспитательные комплексы, пишет пресс-служба полиции.

Это уже третье подобное письмо - предыдущие пришли 15 января и 20 января. И хотя тогда никакой взрывчатки в детских садах не нашли, новое сообщение также проверяют. На места направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехников, кинологов и спасателей.

Мэр Одессы Геннадий Труханов после второго минирования просил полицию найти "подонка, который минирует детсады", а сегодня назвал эти "минирования" элементом гибридной войны и призвал СБУ как можно скорее разобраться с происходящим.

"Это один из элементов гибридной войны, цель которой - дестабилизировать ситуацию в мирной Одессе. Я надеюсь, что Служба безопасности Украины даст оценку ситуации и разберется в том, кто это делает и зачем", - цитирует Труханова местное издание "Думская".