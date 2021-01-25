В Черкасской области двое взрослых и 10-летний ребенок погибли, провалившись под лед

Спасатели нашли их тела на следующий день.

25 января в Черкасской области спасатели нашли тела трех человек, провалившихся под лед накануне.

Об этом информирует пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"24 января в 16:38 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в с. Бучак Каневского района, в акватории реки Днепр (примерно 250 метров от берега) провалились под лед три человека: двое взрослых мужчин и ребенок 2010 года рождения", - говорится в сообщении.

Спасатели обследовали более километра береговой линии. От рассвета 25 января к поискам были привлечены отделения поисковых водолазно-спасательных работ и отделения беспилотных летательных аппаратов.

По состоянию на 13:40 водолазы подняли на поверхность тела всех трех погибших.

Спасатели в очередной раз призывают граждан воздержаться от выхода на лед в период колебания температурных показателей.

Как сообщалось, 23-24 января погибли трое рыбаков, провалившихся под лед.