Disney+ заблокировал от детей "Питера Пена" и "Дамбо" из-за расовых стереотипов

"Эти стереотипы были неправильны тогда и неправильны сейчас".

Disney+ заблокировал от детей "Питера Пена" и "Дамбо" из-за расовых стереотипов
Фото: Walt Disney Pictures

В детских аккаунтах стримингового сервиса Disney+ исчезла возможность смотреть классические мультфильмы "Питер Пен", "Дамбо", "Коты-аристократы". Также детям отключили известный приключенческий фильм "Швейцарский робинзон", пишет The Guardian.

Поводом стало наличие в этих произведениях "негативного изображения и/или жесткого обращения с людьми или культурами".

В "Питере Пене", например, коренных американцев называют "краснокожими", а в "Котах-аристократах" есть сиамский кот Шун Гон, поющий на ломаном английском и играющий на пианино китайскими палочками для еды. В "Дамбо" карикатурно изображены афроамериканцы.

"Эти стереотипы были неправильны тогда и неправильны сейчас", - говорится в предупреждении Disney.

Фильмы, которые недоступны в детских аккаунтах, остаются во взрослых, то есть посмотреть их можно только с разрешения родителей.

Напомним, в июне стриминговий сервис HBO Max убрал фильм "Унесенные ветром" из-за расизма. В заявлении HBO Max говорится, что фильм 1939 года был "продуктом своего времени" и изобразил "этнические и расовые предрассудки", которые "были неправильны тогда и неправильны сегодня". позже фильм вернули с дополнением об историческом контексте.

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