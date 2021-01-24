На Сумщине охотник погиб во время охоты

Полиция расследует обстоятельства гибели мужчины.

На Сумщине охотник погиб во время охоты
Фото: galinfo.com.ua

На Сумщине у села Могрица полиция расследует обстоятельства гибели охотника на охоте.

Об этом информирует отдел коммуникации полиции Сумской области.

Во время охоты был ранен один из охотников.

"Приятели пытались спасти пострадавшего, доставив его личным автомобилем одного из участников охоты в больничное учреждение для оказания медицинской помощи. Но по дороге в больницу раненый мужчина скончался", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Сумского районного управления полиции ГУНП в Сумской области.

Напомним, в прошлом году на Волыни мужчина случайно застрелил 32-летнего жителя Луцка во время охоты.



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