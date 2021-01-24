Сергей Бабкин объявил о своей тяжелой болезни

Популярный украинский музыкант и певец Сергей Бабкин объявил, что уходит из Instagram и вообще исчезает с поля зрения своих поклонников. Причина – тяжелое заболевание, обнаруженное у него врачами. По признанию медиков, счет идет на дни, и если с лечением затянуть, то уже ничего нельзя будет поправить.

Сергей Бабкин объявил о своей тяжелой болезни: счет пошел на дни

Речь идет о редкостном заболевании глаз - настолько редкостном, что такой случай встречается один на миллион людей.

"Неделю назад я узнал, что у меня очень редкое заболевание глаз. Это заболевание встречается раз на миллион!! Врач сказал так- Воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, вы Слепните, Сергей................... Время идёт на дни!" – пишет Бабкин в своем Instagram.

Как и следовало ожидать, в Украине нет ни оборудования для необходимого оперативного вмешательства, ни препаратов для послеоперационной реабилитации. Не нашлось ничего подобного и у соседей, с которыми мы когда-то жили одной страной. При содействии неравнодушных врачей-офтальмологов из Харькова удалось лишь в Австрии отыскать нужную клинику, которая согласилась принять Сергея Бабкина на лечение.

"Операция запланирована на 5 февраля. Теперь осталось только успешно добраться в Вену и миновать 10-тидневный карантин, так как Зрение не даёт мне много времени", - с тревогой пишет артист.

Сейчас он и его близкие срочно решают вопрос с организацией его отъезда в Австрию. Если бы сейчас не было карантина, то конечно все было бы намного проще. Однако реальность такова, что сейчас попасть в Европу "капец как сложно", - пишет Сергей.

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Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Напомним, в конце лета прошлого года Сергей и Снежана Бабкины на одновременно переболели коронавирусом. Перед заболеванием супруги неукоснительно придерживались всех рекомендаций Минздрава, однако это не уберегло их от заражения.


Марченко Любов, Тудей

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