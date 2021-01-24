На Киевщине искали рыбака, который остался ночью на льду

Мужчину нашли невредимым.

На Киевщине искали рыбака, который остался ночью на льду

В Киевской области спасли рыбака, который остался ночью на льду на расстоянии 3 км от берега.

Об этом пресс-служба ГСЧС сообщила в Телеграм.

"В 20:50 в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение о том, что у дамбы в с. Лебедевка на льду находится рыбак, который не успел выйти на берег до наступления темноты", - говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены дежурные караулы спасателей и водолазно-спасательная группа.

"В 22:40 на лед был спущен катер на воздушной подушке "МАРС", на котором отделение водолазно-спасательной группы смогло продолжать поиски далеко от берега", - говорится в сообщении.

В 00:50 рыбака нашли на льду целым и невредимым.

Напомним, в декабре в селе Хлипновка Звенигородского района Черкасской области на реке Гнилой Тикич утонули двое рыбаков.

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