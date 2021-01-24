От коронавируса умер украинский военный

Это уже сороковой летальный случай в ВСУ.

От коронавируса умер украинский военный
Фото: Київрада

В Вооруженных Силах Украины зафиксирован 40-й летальный случай, вызванный коронавирусом.

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

"Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Военно-медицинском клиническом центре северного региона. Положительный ПЦР-тест от 04.01.2021. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки зарегистрировано 25 новых случаев ковида.

По состоянию на 24 января ковидом болеет 768 украинских военнослужащих. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 128 человек.

Всего за время пандемии в армии выздоровели 14 439 человек.

Напомним, за прошедшие сутки, 23 января в Украине выявлено 3 915 новых случаев коронавирусной болезни. От ковида умерло 83 человека, госпитализированы 2 079 человек, выписаны - 5407.

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