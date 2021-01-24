Украина выходит из локдауна. Список действующих запретов и разрешений

На территории страны все еще запрещено находиться в общественных местах без документов,подтверждающих личность.

Украина выходит из локдауна. Список действующих запретов и разрешений
Фото: kufer.media

С 25 января в Украине прекращается действие локдауна, введенного с 8 января. Теперь вся страна возвращается к ограничениям, которые действовали в течение декабря-начале января.

Опять будут работать торговые центры, залы в заведениях общественного питания, бытовые магазины, маркеты одежды, обуви, музеи, театры, кинотеатры. Школьники и студенты возвращаются к учебе. Ученики выпускных классов возвращаются к смешанной форме обучения, а в регионах, где ситуация с коронавирусом будет контролируемой, ученики 9-х и 11-х классов смогут вернуться к полноценному очному обучению.

Действующие правила карантина

Согласно сообщению на странице в Facebook главы правительства Дениса Шмыгаля, запрещено находиться в общественных местах и на улице без документов, подтверждающих личность.

Также запрещена плановая госпитализация (кроме паллиативной помощи, родов, послеродовой помощи, лечении онкологических заболеваний, третичной помощи и неотложной помощи).

В учебных заведениях запрещено проведение массовых мероприятий с участием учащихся более чем одной группы или класса.

В развлекательных заведениях, кафе и ресторанах под запретом банкеты, праздничные мероприятия и публичные события. Также нельзя размещать более четверых взрослых за одним столиком. Учреждения могут работать до 23 часов, но расплатиться посетители должны до 22.

Запрещен прием посетителей в музеях и галереях, если в зале присутствует более одного человека на 10 квадратных метров.

Нельзя проводить массовые культурные, спортивные мероприятия, в которых принимает участие более 20 человек, и не соблюдается дистанция в 1,5 м между участниками.

Кинотеатры и театры могут работать с заполненностью менее 50% мест.

Спортзалы и фитнес-центры могут работать при условии одновременного пребывания не более одного человека на 20 квадратных метров.

Запрещена перевозка пассажиров в общественном транспорте в количестве большем, чем число мест для сидения. Все пассажиры и водитель должны носить маски или респираторы, закрывающие и нос, и рот. Это касается не только транспорта, но и остальных публичных мест.

Под запретом проведение дискотек и работа ночных клубов.

Запрещена работа всех заведений, где нет разметки по дистанции в 1,5 метра, и работники которых не обеспечены масками или респираторами.

Религиозные мероприятия могут проводиться при условии присутствия не более одного человека на 5 квадратных метров, на открытом воздухе можно проводить с дистанцией в 1,5 м.

А вот из заведений размещения могут работать только отели и санатории (не хостелы).

Напомним, что решение о локдауне после Рождества 7 января правительство приняло еще в начале декабря. Также до марта продлили режим чрезвычайной ситуации.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что введение жестких карантинных ограничений в январе себя оправдало.

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