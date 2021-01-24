В Киеве еще 240 больных коронавирусом, умерло 6 человек

Выздоровело за сутки 915 человек.

В Киеве за минувшие сутки, 23 января, обнаружили 240 больных коронавирусом, умерло 6 человек.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

Заболели 129 женщин в возрасте от 22 до 96 лет, 108 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет, 1 девочка 12-ти лет и двое мальчиков в возрасте 7 и 10 лет. Среди них - двое медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 16 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 110, в Днепровском - 32 и в Соломенском районе - 31 случай.

Выздоровели за сутки 915 человек.

Всего за период пандемии в столице 2 278 летальных случаев от вируса. Всего коронавирус преодолели 57 887 жителей столицы.

Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 126 118.

За прошедшие сутки, 23 января, в Украине выявлено 3 915 новых случаев коронавирусной болезни. От ковида умерло 83 человека, госпитализированы 2 079 человек, выписаны - 5 407.

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