На недействующей базе отдыха в Одесской области сгорели 7 домов

В Одесской области спасатели ликвидировали пожар на территории базы отдыха, которая не эксплуатируется.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Служба спасения "101" получила сообщение о возгорании на базе в с. Сычавка Лиманского района 23 января в 21:39.

"По прибытии на место вызова спасатели установили возгорания 7-ми деревянных домов на территории не работающей около 10 лет базы отдыха. В 23:35 пожарные пожар локализовали и в 00:08 ликвидировали на площади 250 м2", - говорится в сообщении.

В результате пожара уничтожено 7 и повреждены 2 дома, не допущено распространение огня на 13 домов (всего на территории 22 дома).

Своевременное тушение пожара усложнили порывы ветра, большое расстояние до ближайшего водоисточника и отсутствие путей подъезда (очень сильная грязь).

Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога четырем подозреваемым по делу о пожаре с многочисленными жертвами в харьковском доме престарелых "Золотое время".