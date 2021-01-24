За сутки ковидом заболело 3 915 украинцев, умерло 83 человека
Выздоровели 5 407 больных.
За прошедшие сутки, 23 января в Украине выявлено 3 915 новых случаев коронавирусной болезни, в частности, заболели 117 детей и 111 медработников.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
От ковида умерло 83 человека, госпитализированы 2 079 человек, выписаны - 5407.
За сутки совершено 23 081 тестирование: методом ПЦР - 17 600 и методом ИФА - 5 481.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242), г. Киев (240) и Днепропетровской (236) областях.
Статистика в регионах
г. Киев - 240 случаев;
Винницкая область - 122 случая;
Волынская область - 73 случая;
Днепропетровская область - 236 случаев;
Донецкая область - 110 случаев;
Житомирская область - 164 случая;
Закарпатская область - 188 случаев;
Запорожская область - 198 случаев;
Ивано-Франковская область - 292 случая;
Киевская область - 242 случая;
Кировоградская область - 43 случая;
Луганская область - 79 случаев;
Львовская область - 320 случаев;
Николаевская область - 199 случаев;
Одесская область - 89 случаев;
Полтавская область - 141 случай;
Ровенская область - 96 случаев;
Сумская область - 118 случаев;
Тернопольская область - 119 случаев;
Харьковская область - 118 случаев;
Херсонская область - 104 случая;
Хмельницкая область - 203 случая;
Черкасская область - 78 случаев;
Черновицкая область - 186 случаев;
Черниговская область - 157 случаев.
За все время пандемии в Украине заболело - 1 191 812 лица, выздоровели - 947 514 человека, летальных случаев - 21 861, проведено 6 098 095 ПЦР-тестирований.