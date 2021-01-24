За сутки ковидом заболело 3 915 украинцев, умерло 83 человека

Выздоровели 5 407 больных.

За прошедшие сутки, 23 января в Украине выявлено 3 915 новых случаев коронавирусной болезни, в частности, заболели 117 детей и 111 медработников.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

От ковида умерло 83 человека, госпитализированы 2 079 человек, выписаны - 5407.

За сутки совершено 23 081 тестирование: методом ПЦР - 17 600 и методом ИФА - 5 481.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242), г. Киев (240) и Днепропетровской (236) областях.

Статистика в регионах

г. Киев - 240 случаев;

Винницкая область - 122 случая;

Волынская область - 73 случая;

Днепропетровская область - 236 случаев;

Донецкая область - 110 случаев;

Житомирская область - 164 случая;

Закарпатская область - 188 случаев;

Запорожская область - 198 случаев;

Ивано-Франковская область - 292 случая;

Киевская область - 242 случая;

Кировоградская область - 43 случая;

Луганская область - 79 случаев;

Львовская область - 320 случаев;

Николаевская область - 199 случаев;

Одесская область - 89 случаев;

Полтавская область - 141 случай;

Ровенская область - 96 случаев;

Сумская область - 118 случаев;

Тернопольская область - 119 случаев;

Харьковская область - 118 случаев;

Херсонская область - 104 случая;

Хмельницкая область - 203 случая;

Черкасская область - 78 случаев;

Черновицкая область - 186 случаев;

Черниговская область - 157 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело - 1 191 812 лица, выздоровели - 947 514 человека, летальных случаев - 21 861, проведено 6 098 095 ПЦР-тестирований.