"Атлантида" Валентина Васяновича вышла в американский прокат

Премьера состоялась 22 января в независимом кинотеатре в Нью-Йорке Metrograph.

"Атлантида" Валентина Васяновича вышла в американский прокат
Кадр з фільму "Атлантида"
Фото: Артхаус Трафік

Фильм украинского режиссера Валентина Васяновича "Атлантида" 22 января вышел в прокат в США.

Как сообщается на официальной странице ленты в фейсбуке, премьера состоялась в независимом кинотеатре в Нью-Йорке Metrograph.

"Атлантида" - это артхаусная кинолента, в которой приняли участие только непрофессиональные актеры: ветераны АТО, волонтеры, солдаты ВСУ и судмедэксперты. Это фильм о будущей победе в войне с Россией и возвращении оккупированного Донбасса в состав Украины.

Мировая премьера "Атлантиды" состоялась на Венецианском кинофестивале в секции "Горизонты", где картина получила награду за лучший фильм.

Украинская онлайн-премьера ленты состоялась 26 сентября в рамках международной конкурсной программы 11-го Одесского международного кинофестиваля. На большом экране ее можно было посмотреть на Киевской неделе критики в конце октября. В широкий прокат "Атлантида" вышла 5 ноября.

События фильма Валентина Васяновича разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Фильм показали более чем на 50-ти фестивалях, где, кроме Венецианской победы, он получил еще четыре Гран-при. Ленту приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы трех европейских стран. Кроме того, "Атлантида" вошла в длинный список премии Европейской киноакадемии.

В этом году лента будет представлять Украину в отборе в номинанты на "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке.

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