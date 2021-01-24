"Вора в законе" по прозвищу "Зюзя" выдворили из Украины

Ему запрещен въезд в страну в течение 3-х лет.

"Вора в законе" по прозвищу "Зюзя" выдворили из Украины
Фото: скріншот

39-летний “вор в законе” по прозвищу "Зюзя" принудительно выдворен за пределы Украины.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Ему запрещено въезжать в Украину на протяжении 3-х лет.

По данным оперативников, "авторитет" прибыл в столицу, чтобы встретиться с лицами из криминальной среды и решить вопрос перераспределения денежных «потоков», полученных от совершения имущественных преступлений.

Кроме того, полицейские выяснили, что он попал на территорию Украины вне официальных пунктов пропуска.

"Оперативники установили его местонахождение. С целью недопущения распространения преступного влияния, правоохранители провели мероприятия для задержания «вора в законе» и доставили его в Государственную миграционную службу Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале января в Хмельницкой области был задержан криминальный авторитет, который пересек границу Украины, несмотря на запрет въезда. В ноябре 2020 года ему был запрещен въезд на территорию Украины на 11 лет.

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