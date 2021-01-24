В Житомирской области правоохранители изъяли более 600 патронов и "огнестрелку"

К незаконному обороту, предварительно, причастны четыре человека, один из них задержан.

В Житомирской области во время проведения следственных действий правоохранители изъяли 6 единиц огнестрельного оружия и более 600 патронов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Житомирской области.

К незаконному обороту, предварительно, причастны 4 человека, один из них задержан. Полицейские устанавливают происхождение и назначение арсенала.

Все следственные действия, 2 санкционированных обыска и несколько осмотров в домохозяйствах и лесных массивах проводились в рамках уголовного производства, начатого по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Пистолет и две сотни патронов различного калибра правоохранители обнаружили во время санкционированного обыска домохозяйства, расположенного на территории Бобровского дачного массива.

В этот же день в с. Михайловка по месту жительства 21-летнего мужчины полицейские обнаружили незарегистрированное ружье "ИЖ" и автомат иностранного производства, сигнальный пистолет и почти 400 патронов калибра 7,62 мм.

Владельца указанного оружия полицейские задержали в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

В с. Ульяновка полицейские провели осмотры по месту жительства 2 человек. У обоих изъяты запрещенные к свободному обороту вещи - пистолеты, патроны, ножи.

Также осмотр был проведен и в лесном массиве, неподалеку с. Ульяновка, где был устроен тайник по хранению оружия.

Всего изъято 6 единиц оружия, более 6 сотен патронов различного калибра, арбалет, ножи и прочее.

Все обнаруженное направлено на экспертное исследование, по результатам которого будет приниматься правовое решение о привлечении к ответственности владельцев оружия.

"Один из крупнейших тайников мы обнаружили в лесном массиве, автоматическое оружие и большое количество патронов во время одного из обысков у местного жителя", - рассказал начальник отдела №1 Житомирского районного управления полиции Владимир Богатков.

Санкция статьи, по которой ведется досудебное расследование, предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, 19 января 2020 года в 10 километрах от линии разграничения пограничники Краматорского отряда, которые выполняют задачи в составе Объединенных сил, обнаружили тайник с гранатами, патронами и сигнальной миной.