Карантинные ограничения в Украине после локдауна - перечень запретов

Как будут жить украинцы после окончания жестких карантинных мер, рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. С 25 января Украина возвращается к ограничениям, которые действовали до того, как был введен локдаун. Что именно будет запрещено?

В понедельник, 25 января, украинцы вздохнут с облегчением - закончится локдаун, предусматривающий жесткие ограничения, которые длились более двух недель. По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля в Украину возвращаются ограничения, которые действовали в декабре 2020 года.

Политик также подчеркнул, что эпидемиологи зафиксировали стабилизацию ситуации с заболеваемостью в стране. Однако это не значит, что вируса больше нет. Карантинный режим власти продлили до 31 марта, а это означает, что масочный режим остается в силе. Также каждый должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

По-прежнему запрещается проводить утренники в школах и детсадах, а также организовывать банкеты. Кинотеатры смогут заполнять залы только на 50%; кафе и рестораны не смогут принимать посетителей с 23:00 до 07:00; а работа спортзалов будет осуществляться при условии, если в зале будет находиться до одного человека на 20 квадратных метров.

Напомним, после локдауна в школу пойдут не все. В Минобразования разъяснили, как будут работать школы с 25 января.