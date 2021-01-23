Три человека пострадали в результате пожара на Днепропетровщине

Возгорание возникло в комнате, расположенной на третьем этаже 5-этажного здания.

В г. Павлоград Днепропетровской области в результате пожара в общежитии пострадали три человека.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"23-го января в 09:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в одной из комнат общежития на улице Заводской города Павлограда", - говорится в сообщении.

Возгорание возникло в комнате, расположенной на третьем этаже 5-этажного здания.

Из-за сильного задымления пожарные сразу начали выводить жителей.

"С помощью автолестницы с 4-го этажа были спасены 3 человека, из них 1 ребенок. В средствах индивидуальной защиты органов дыхания выведены по лестничной клетке жители с 3-го и 4-го этажей здания в количестве 6-ти человек, из которых 1 ребенок", - добавили спасатели.

В результате пожара пострадали 3 человека, они госпитализированы в Павлоградскую больницу интенсивного лечения.

Огнем уничтожено домашнее имущество в одной из комнат общежития на площади 15 кв.м.

Пожар локализован в 09:16 и ликвидирован в 9:38.

Напомним, сегодня, 23 января, Киевский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокуратуры и взял под стражу на два месяца 45-летнего арендатора частного дома в Харькове, в котором организовали пансионат "Золотое время". В результате пожара в доме погибли 15 человек.

За прошедшие сутки, 22 января, в Украине произошло 110 пожаров, сообщили в ГСЧС.