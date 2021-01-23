Под стражу взяли арендатора пансионата в Харькове, где в результате пожара погибли 15 человек

Подозреваемого заключили под стражу до 21 марта.

Сегодня, 23 января, Киевский районный суд Харькова удовлетворил ходатайство прокуратуры и заключил под стражу на два месяца 45-летнего арендатора частного дома в Харькове, в котором организовали пансионат "Золотое время".

Об этом пишет Суспільне.

Соответствующее постановление вынесла следственная судья Светлана Колесник.

Подозреваемого заключили под стражу до 21 марта.

На заседании суда защитники настаивали, что вина Кравченко в нарушении требований пожарной безопасности не доказана, нет результатов ряда экспертиз.

Сам Кравченко утверждал, что его дела в доме ограничивались выполнением некоторых поручений жены, вроде подвоза продуктов.

Прокуратура же отмечала, что именно Кравченко нашел дом под пансионат, заключил договор аренды с его владельцем и вместе с женой искал клиентов.

Напомним, сегодня, 23 января, в Украине объявлен день траура по погибшим пожилым людям в результате пожара в Харькове.

21 января днем в Харькове загорелось здание, переоборудованное под дом престарелых. На месте пожара обнаружены тела 15 погибших. Девять человек спасли, пять из них госпитализированы.

Всего, по предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека.

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