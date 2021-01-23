Еще 12 человек умерли от ковида в Киеве

В Киеве за минувшие сутки, 23 января, коронавирусом заболели 536 человек. Умерли 12 человек.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Заболели: 301 женщина в возрасте от 19 до 93 лет, 216 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет, 9 девочек от 2 до 16 лет и 10 мальчиков от 3 до 16 лет. Среди них - 15 медиков.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком и Деснянском районах - по 87, в Святошинском - 75. И в Соломенском районе - 62 случая.

В больницы столицы госпитализировали 48 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 1 972 человека.

Всего коронавирус преодолели 56 972 жителя Киева , ковид унес жизни 2 272 киевлян.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в столице на сегодняшний день уже 125 878.