За прошедшие сутки в Украине произошло 110 пожаров

В пожарах погибли жители Сумщины, Черкасской и Киевской области.

За прошедшие сутки, 22 января, в Украине произошло 110 пожаров.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В частности, в городе Конотоп Сумской области на пожаре погиб мужчина.

В Черкасской области во время пожара погиб хозяин дома. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении погибшим.

Во время ликвидации пожара в Киевской области спасатели обнаружили тело человека.

В ГСЧС отметили, что причиной пожаров в первую очередь является пренебрежение населением правилами пожарной безопасности.

Они просят украинцев не курить в постели, следить за состоянием и исправностью электросети, не оставлять включенными телевизоры, утюги, не позволять детям играть спичками, избегать перегрузки электрических сетей, не включать одновременно бытовые электропотребители большой мощности и использовать исправное печное отопление и приборы для обогрева, соблюдая правила пожарной безопасности.

Напомним, 23 января в Украине объявили днем траура по погибшим пожилым людям в результате пожара в Харькове.

21 января днем в Харькове загорелось здание, переоборудованное под дом престарелых. На месте пожара обнаружены тела 15 погибших. Девять человек спасли, пять из них госпитализированы.

Всего, по предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека.