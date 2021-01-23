В Киеве двое строителей оказались под завалами

В Святошинском районе Киева спасатели освободили двух строителей из-под завала.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве .

"22 января в 23:49 служба 101 получила вызов, что в Святошинском районе столицы произошло разрушение строительных конструкций. Под завалами в строительном вагончике находились люди", - говорится в сообщении.

На месте выяснилось, что обрушилось здание, размером ориентировочно 15х 20 м. Под завалами оказался строительный вагончик, в котором находились 2 человека, 1991 и 1996 рождения.

Спасатели вырезали отверстие в вагончике и освободили строителей.

Мужчин передали бригаде скорой медицинской помощи, они были осмотрены на месте, к счастью, они не пострадали.

Все события и обстоятельства будут устанавливать правоохранители.

Напомним, в декабре 2020 года в Днепре на автобетоносмеситель упал строительный кран, погиб человек.