В Киеве двое строителей оказались под завалами
Обвалились строительные конструкции.
В Святошинском районе Киева спасатели освободили двух строителей из-под завала.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.
"22 января в 23:49 служба 101 получила вызов, что в Святошинском районе столицы произошло разрушение строительных конструкций. Под завалами в строительном вагончике находились люди", - говорится в сообщении.
На месте выяснилось, что обрушилось здание, размером ориентировочно 15х 20 м. Под завалами оказался строительный вагончик, в котором находились 2 человека, 1991 и 1996 рождения.
Спасатели вырезали отверстие в вагончике и освободили строителей.
Мужчин передали бригаде скорой медицинской помощи, они были осмотрены на месте, к счастью, они не пострадали.
Все события и обстоятельства будут устанавливать правоохранители.
Напомним, в декабре 2020 года в Днепре на автобетоносмеситель упал строительный кран, погиб человек.