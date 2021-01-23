За сутки в Украине обнаружили 4 928 новых случаев ковида, выздоровели 13 138 человек

Больше всего новых больных в Киеве и во Львовской области.

За прошедшие сутки, 22 января, в Украине обнаружено 4 928 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 166 детей и 261 медработник.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки госпитализированы 1 862 человека, зафиксировано 116 летальных случаев, выздоровели - 13 138 человек и проведено 40 144 тестирования: методом ПЦР - 22 667 и методом ИФА - 17 477.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.

Статистика в регионах:

  • г. Киев - 536
  • Винницкая область - 178
  • Волынская область - 119
  • Днепропетровская область - 342
  • Донецкая область - 193
  • Житомирская область - 141
  • Закарпатская область - 160
  • Запорожская область - 339
  • Ивано-Франковская область - 248
  • Киевская область - 258
  • Кировоградская область - 50
  • Луганская область - 42
  • Львовская область - 351
  • Николаевская область - 215
  • Одесская область - 222
  • Полтавская область - 199
  • Ровенская область - 207
  • Сумская область - 89
  • Тернопольская область - 133
  • Харьковская область - 325
  • Херсонская область - 97
  • Хмельницкая область - 105
  • Черкасская область - 161
  • Черновицкая область - 163
  • Черниговская область - 55

За все время пандемии в Украине заболели 1 187 897 человек, выписаны - 942 107 человек, летальных случаев - 21 778 и проведено 6 080 495 ПЦР-тестирований.

Напомним, глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против ковида COVAX может быть запущен уже в феврале при условии завершения процедуры подписания соглашения с фармацевтической компанией Pfizer.

По состоянию на 16 января вакцинация от COVID-19 стартовала уже в 46 странах.

Украина рассчитывает присоединиться к ним в феврале, когда поступят первые партии вакцины в рамках инициативы COVAX. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко говорил LB.ua, что это может быть вакцина Pfizer. В целом в рамках COVAX Украина может получить 8-16 миллионов доз вакцины (не обязательно Pfizer). Украина рассчитывает получить в рамках инициативы COVAX три разных вакцины от ковида.

Отдельно Украина купила 1,9 млн доз китайской вакцины-кандидата от компании Sinovac. Украинская компания "Лекхим" планирует наладить производство этой вакцины в 2022 году. Но условием для поставки этой вакцины является ее эффективность не ниже 70%.

Результаты третьего этапа клинического испытания вакцины Coronavac демонстрируют эффективность 65,3% по сравнению с 91,25% в ходе аналогичного испытания в Турции, и 78% - в Бразилии. Выводы третьей фазы клинических исследований от Sinovac ожидаются в ближайшее время. Если она будет недостаточно эффективной, Украина получит обратно уплаченные средства.

В настоящее время препарат от Sinovac разрешили к использованию в Бразилии.

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