За сутки в Украине обнаружили 4 928 новых случаев ковида, выздоровели 13 138 человек

Больше всего новых больных в Киеве и во Львовской области.

За прошедшие сутки, 22 января, в Украине обнаружено 4 928 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 166 детей и 261 медработник.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки госпитализированы 1 862 человека, зафиксировано 116 летальных случаев, выздоровели - 13 138 человек и проведено 40 144 тестирования: методом ПЦР - 22 667 и методом ИФА - 17 477.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.

Статистика в регионах:

г. Киев - 536

- 536 Винницкая область - 178

Волынская область - 119

Днепропетровская область - 342

Донецкая область - 193

Житомирская область - 141

Закарпатская область - 160

Запорожская область - 339

Ивано-Франковская область - 248

Киевская область - 258

Кировоградская область - 50

Луганская область - 42

Львовская область - 351

Николаевская область - 215

Одесская область - 222

Полтавская область - 199

Ровенская область - 207

Сумская область - 89

Тернопольская область - 133

Харьковская область - 325

Херсонская область - 97

Хмельницкая область - 105

Черкасская область - 161

Черновицкая область - 163

Черниговская область - 55

За все время пандемии в Украине заболели 1 187 897 человек, выписаны - 942 107 человек, летальных случаев - 21 778 и проведено 6 080 495 ПЦР-тестирований.

Напомним, глобальный механизм по обеспечению доступности вакцин против ковида COVAX может быть запущен уже в феврале при условии завершения процедуры подписания соглашения с фармацевтической компанией Pfizer.

По состоянию на 16 января вакцинация от COVID-19 стартовала уже в 46 странах.

Украина рассчитывает присоединиться к ним в феврале, когда поступят первые партии вакцины в рамках инициативы COVAX. Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко говорил LB.ua, что это может быть вакцина Pfizer. В целом в рамках COVAX Украина может получить 8-16 миллионов доз вакцины (не обязательно Pfizer). Украина рассчитывает получить в рамках инициативы COVAX три разных вакцины от ковида.

Отдельно Украина купила 1,9 млн доз китайской вакцины-кандидата от компании Sinovac. Украинская компания "Лекхим" планирует наладить производство этой вакцины в 2022 году. Но условием для поставки этой вакцины является ее эффективность не ниже 70%.

Результаты третьего этапа клинического испытания вакцины Coronavac демонстрируют эффективность 65,3% по сравнению с 91,25% в ходе аналогичного испытания в Турции, и 78% - в Бразилии . Выводы третьей фазы клинических исследований от Sinovac ожидаются в ближайшее время. Если она будет недостаточно эффективной, Украина получит обратно уплаченные средства.