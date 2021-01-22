Владельцу гостиницы в Одессе, в которой 17 января во время пожара погибли люди, сообщено о подозрении

Пожар своевременно не погасили из-за отсутствия средств тушения.

Владельцу гостиницы в Одессе, в которой 17 января во время пожара погибли люди, сообщено о подозрении
Фото: gp.gov.ua

Владельцу гостиницы в Одессе сообщено о подозрении из-за пожара, вследствие которого погибли двое людей.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве прокуроров Одесской местной прокуратуры №3 сообщено о подозрении владельцу отеля в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей (ч. 2 ст. 270 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 17 января на втором этаже здания, который использовался как хостел, возник пожар, в результате чего погибли два человека, еще трое были госпитализированы.

Установлено, что с 2014 года подозреваемый без каких-либо разрешительных документов, с целью получения незаконной прибыли осуществлял хозяйственную деятельность в трехэтажном жилом помещении. Он предоставлял временное жилье в гостинице, где было 30 отдельных номеров.

"В результате допущенных владельцем отеля нарушений требований пожарной безопасности возник пожар, который своевременно не погасили из-за отсутствия средств тушения. Кроме того, в помещении хостела отсутствовали средства системы оповещения о пожаре", - отметили в Офисе генпрокурора.

Сейчас в Приморский районный суд Одессы направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, 17 августа 2019 года в Одессе сгорел отель "Токио Стар". В бывшем здании трамвайного депо погибли девять человек, в том числе один ребенок, еще десять человек пострадали. Основная версия пожара - короткое замыкание в электрощитовой.

По делу о пожаре был задержан владелец гостиницы "Токио Стар" Вадим Черный и еще три человека. В начале декабря 2020-го владелец сгоревшего отеля умер от коронавируса в одной из киевских больниц.

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