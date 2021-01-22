Юрисконсульта Киевского СИЗО изобличили в получении $500 за предоставление бесплатной справки
Ему готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Правоохранители задержали юрисконсульта государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" за вымогательство и получение взятки.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Отмечается, что чиновник требовал деньги за услугу, которая, согласно действующему законодательству, предоставляется бесплатно, а именно - нотариальное удостоверение доверенности для лиц, находящихся в СИЗО.
"Воспользовавшись случаем, мужчина решил нажиться на решении этого вопроса и сказал женщине, сожитель которой находится в следственном изоляторе, что это будет стоить 500 долларов США. В ходе реализации оперативной информации правоохранители задержали служащего неподалеку от места работы, а деньги изъяли как вещественное доказательство" , - сообщили в Нацполиции.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Служащему готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, в феврале прошлого года был уволен начальник Одесского СИЗО и еще двое сотрудников, которые фигурировали в журналистском расследовании о коррупции.