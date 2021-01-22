Юрисконсульта Киевского СИЗО изобличили в получении $500 за предоставление бесплатной справки

Ему готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Юрисконсульта Киевского СИЗО изобличили в получении $500 за предоставление бесплатной справки
Архівне фото
Фото: Белапан

Правоохранители задержали юрисконсульта государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" за вымогательство и получение взятки.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что чиновник требовал деньги за услугу, которая, согласно действующему законодательству, предоставляется бесплатно, а именно - нотариальное удостоверение доверенности для лиц, находящихся в СИЗО.

"Воспользовавшись случаем, мужчина решил нажиться на решении этого вопроса и сказал женщине, сожитель которой находится в следственном изоляторе, что это будет стоить 500 долларов США. В ходе реализации оперативной информации правоохранители задержали служащего неподалеку от места работы, а деньги изъяли как вещественное доказательство" , - сообщили в Нацполиции.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Служащему готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в феврале прошлого года был уволен начальник Одесского СИЗО и еще двое сотрудников, которые фигурировали в журналистском расследовании о коррупции.

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