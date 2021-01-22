В Киеве в правительственном квартале задержали мужчину с пистолетом и ножом

Оружие изъято и направлено на экспертизу.

В Киеве в правительственном квартале задержали мужчину с пистолетом и ножом
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В правительственном квартале Киева правоохранители задержали мужчину с оружием.

Об этом сообщила столичная полиция.

"Во время несения службы по охране общественного порядка сотрудники полка полиции особого назначения №2 заметили автомобиль «Шкода», который заехал на охраняемую территорию. Сотрудники полиции решили проверить транспортное средство, водителем которого оказался 48-летний уроженец Николаевской области. В ходе проверки мужчина признался правоохранителям о наличии в автомобиле оружия, однако разрешительные документы на него он не предъявил. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

В салоне автомобиля правоохранители обнаружили предмет, похожий на боевой пистолет и патроны к нему, а также нож.

Опасные предметы изъяли и направили на экспертизу.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Правоохранители выясняют происхождение изъятых у него предметов. Начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, в сентябре прошлого года в правительственном квартале правоохранители задержали мужчину с гранатой.

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