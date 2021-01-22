В Киеве в правительственном квартале задержали мужчину с пистолетом и ножом
Оружие изъято и направлено на экспертизу.
В правительственном квартале Киева правоохранители задержали мужчину с оружием.
Об этом сообщила столичная полиция.
"Во время несения службы по охране общественного порядка сотрудники полка полиции особого назначения №2 заметили автомобиль «Шкода», который заехал на охраняемую территорию. Сотрудники полиции решили проверить транспортное средство, водителем которого оказался 48-летний уроженец Николаевской области. В ходе проверки мужчина признался правоохранителям о наличии в автомобиле оружия, однако разрешительные документы на него он не предъявил. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
В салоне автомобиля правоохранители обнаружили предмет, похожий на боевой пистолет и патроны к нему, а также нож.
Опасные предметы изъяли и направили на экспертизу.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Правоохранители выясняют происхождение изъятых у него предметов. Начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.
Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Напомним, в сентябре прошлого года в правительственном квартале правоохранители задержали мужчину с гранатой.