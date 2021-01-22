Более 25 тысяч пар воспользовались услугой "Брак за сутки" в 2020 году

Кроме украинцев, проектом также пользовались иностранцы.

Более 25 тысяч пар воспользовались услугой "Брак за сутки" в 2020 году
Фото: ru.tsn.ua

В течение 2020 года более 25 тысяч пар поженились в рамках проекта "Брак за сутки".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Наибольшим спросом эта услуга пользовалась в таких городах как Киев (4510), Одесса (3316), Харьков (1548), Львов (1097) и Мариуполь (740).

Кроме украинцев, проектом также пользовались иностранцы. За 12 месяцев 2020 года заключили брак в рамках проекта 7638 иностранных граждан, в основном - из РоSSийской Федерации (1084), Польши (504) и Германии (474).

Всего с момента введения сервиса "Брак за сутки" (29 июля 2016 года) по октябрь этого года было проведено 112 098 государственных регистраций брака.

Напомним, в 2016 году Минюст запустил проект "Брак за сутки". По данным министерства, пары, воспользовавшиеся этой услугой, разводятся реже.

В 2019 году Минюст также предложил украинцам повторные браки.

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