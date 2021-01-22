В Тернополе обстреляли 11-летнего мальчика, который катался на санках возле школы

Во время операции медики удалили из ран ребенка более 30 инородных тел, похожих на дробь.

В Тернополе, вероятно из дробовика, обстреляли ребенка, который катался на санках возле школы. Мальчика доставили в больницу с ожогами.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Врачи диагностировали у 11-летнего пациента множественные ранения по всему телу, скорее всего вызванные огнестрельным оружием. Во время операции из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел, похожих на дробь, которые травмировали и внутренние органы. Сейчас мальчик нуждается в еще одном хирургическом вмешательстве, его доставили в столичную больницу.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "хулиганство" (296 УК) и продолжают детально расследовать все обстоятельства преступления.

В ходе проведенных оперативных действий правоохранители обследовали прилегающую территорию и обнаружили в квартире одного из местных жителей гладкоствольное оружие. Его изъяли и направили на экспертизу.

Напомним, ранее в Одесской области мужчина из ружья стрелял по соседским детям, которые шумели под окнами. В Днепре местный житель открыл стрельбу из ружья, чтобы распугать детей во дворе.