В горсовете Харькова рассказали о состоянии госпитализированных после пожара

Один в стабильно тяжелом состоянии, еще четверо - в удовлетворительном.

В горсовете Харькова рассказали о состоянии госпитализированных после пожара
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI

Один пострадавший в результате пожара в доме престарелых в Харькове находится в стабильно тяжелом состоянии, еще четверо - в удовлетворительном.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на информацию из медицинских учреждений, передает Укринформ.

Так, один пострадавший находится в ожоговом отделении больницы скорой и неотложной помощи им. Мещанинова.

"Это человек после инсульта, он плохо ходит, получил 20% ожогов тела. Состояние стабильно тяжелое. Но человек в сознании, общается с врачами. Медики делают все необходимое", - отметили в горсовете.

Еще один пострадавший, который был доставлен в токсикологическое отделение 2-й больницы, сегодня будет переведен в хоспис.

"Угроза отравления газом снята, все меры приняты, продолжается оформление документов для перевода в другое заведение", - сказали в больнице.

Состояние еще трех спасенных, которых с пожара направили в хоспис 17-й городской больницы, медики назвали удовлетворительным.

Напомним, 21 января днем в Харькове днем загорелось здание, переоборудованное под дом престарелых. На месте пожара обнаружены тела 15 погибших. Девять человек спасли, пять из них госпитализированы. В целом, а предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека.

Создана государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая занимается выяснением причин трагедии.

Прокуратура считает предварительной причиной возгорания неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Глава Нацполиции также озвучил предварительную информацию, что в день трагедии в доме должны были ремонтировать счетчик газа.

По факту пожара в доме престарелых "Золотое время" в Харькове полиция открыла уголовное производство по ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Владелицу дома и еще трех человек задержали.

22 января в Харькове объявлен днем траура, 23 января - день траура на всеукраинском уровне.

В Харьков из-за гибели людей при пожаре прилетел президент Владимир Зеленский.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Дженнифер Лопес показала фото в купальнике без фотошопаДженнифер Лопес показала фото в купальнике без фотошопа
ПЦУ: купание в проруби на Крещение не является "древней украинской традицией"ПЦУ: купание в проруби на Крещение не является "древней украинской традицией"
В центре Одессы ограбили банк. Взломали кассу и депозитные ячейкиВ центре Одессы ограбили банк. Взломали кассу и депозитные ячейки
Миллиардер Бенджамин Ротшильд умер от сердечного приступаМиллиардер Бенджамин Ротшильд умер от сердечного приступа
В Мариуполе полицейский застрелил мужчину при задержанииВ Мариуполе полицейский застрелил мужчину при задержании
Блок рекламы


Похожие новости
По факту пожара в доме престарелых в Харькове открыли делоПо факту пожара в доме престарелых в Харькове открыли дело
В Украине за минувшие сутки в пожарах погибли 17 человекВ Украине за минувшие сутки в пожарах погибли 17 человек
Ученики выпускных 9-х и 11-х классов после локдауна вернутся к смешанной форме обучения - ШкарлетУченики выпускных 9-х и 11-х классов после локдауна вернутся к смешанной форме обучения - Шкарлет
В МИД рассказали о состоянии спасенных с затонувшего судна украинцевВ МИД рассказали о состоянии спасенных с затонувшего судна украинцев
На Киевщине мужчина после ссоры с сожительницей убил случайного человекаНа Киевщине мужчина после ссоры с сожительницей убил случайного человека
В Киеве после ковида за сутки выписаны на 280 человек меньше, чем заболелиВ Киеве после ковида за сутки выписаны на 280 человек меньше, чем заболели
Холостячка Ксения Мишина и победитель шоу рассказали о совместной жизни после проектаХолостячка Ксения Мишина и победитель шоу рассказали о совместной жизни после проекта
В Ровно во время пожара в ТРЦ "Арена" эвакуировали более полусотни человекВ Ровно во время пожара в ТРЦ "Арена" эвакуировали более полусотни человек
На Херсонщине в пожарах погибли два человекаНа Херсонщине в пожарах погибли два человека
В соборе Нотр-Дам впервые после пожара состоялся хоровой рождественский концертВ соборе Нотр-Дам впервые после пожара состоялся хоровой рождественский концерт
Последние новости
Подгружаем последние новости