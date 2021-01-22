В горсовете Харькова рассказали о состоянии госпитализированных после пожара

Один в стабильно тяжелом состоянии, еще четверо - в удовлетворительном.

Один пострадавший в результате пожара в доме престарелых в Харькове находится в стабильно тяжелом состоянии, еще четверо - в удовлетворительном.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на информацию из медицинских учреждений, передает Укринформ.

Так, один пострадавший находится в ожоговом отделении больницы скорой и неотложной помощи им. Мещанинова.

"Это человек после инсульта, он плохо ходит, получил 20% ожогов тела. Состояние стабильно тяжелое. Но человек в сознании, общается с врачами. Медики делают все необходимое", - отметили в горсовете.

Еще один пострадавший, который был доставлен в токсикологическое отделение 2-й больницы, сегодня будет переведен в хоспис.

"Угроза отравления газом снята, все меры приняты, продолжается оформление документов для перевода в другое заведение", - сказали в больнице.

Состояние еще трех спасенных, которых с пожара направили в хоспис 17-й городской больницы, медики назвали удовлетворительным.

Напомним, 21 января днем в Харькове днем загорелось здание, переоборудованное под дом престарелых. На месте пожара обнаружены тела 15 погибших. Девять человек спасли, пять из них госпитализированы. В целом, а предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека.

Создана государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая занимается выяснением причин трагедии.

Прокуратура считает предварительной причиной возгорания неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Глава Нацполиции также озвучил предварительную информацию, что в день трагедии в доме должны были ремонтировать счетчик газа.

По факту пожара в доме престарелых "Золотое время" в Харькове полиция открыла уголовное производство по ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Владелицу дома и еще трех человек задержали.

22 января в Харькове объявлен днем траура, 23 января - день траура на всеукраинском уровне.

В Харьков из-за гибели людей при пожаре прилетел президент Владимир Зеленский.