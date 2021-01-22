В Киеве за минувшие сутки от коронавируса вылечилось рекордное количество людей

Всего за период пандемии в столице подтверждено 125 342 случая COVID-19 и 2260 смертей.

В Киеве за минувшие сутки от коронавируса вылечилось рекордное количество людей
Відділення для хворих на коронавірус у столичній лікарні №7.
Фото: kyivcity.gov.ua

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждены 507 новых случаев коронавирусной болезни, в то же время выздоровели 2854 человека.

Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, это наибольшее число киевлян, которые выздоровели за сутки с начала пандемии.

Всего коронавирус побороли 55 тысяч жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки выявлено в Дарницком (98), Днепровском (72) и Святошинском (71) районах.

Среди заболевших 282 женщины в возрасте от 18 до 88 лет, 216 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 3 девочки от 14 до 17 лет и 6 мальчиков от 11 до 16 лет.

Заболели в том числе 16 медиков. Госпитализированы 37 пациентов.

В стационарах медучреждений столицы сегодня лечится 1161 больной коронавирусом, из них 4 ребенка. 818 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 956 человек. Под аппаратами ИВЛ находятся 17 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях составляет около 30%.

Всего за период пандемии в столице подтверждено 125 342 случая COVID-19. От осложнений болезни умерли 2260 киевлян.

Как сообщалось, в Украине за сутки обнаружили 5 348 больных, 14 239 пациентов выздоровели. 254 тысячи украинцев сейчас болеют ковидом.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Дженнифер Лопес показала фото в купальнике без фотошопаДженнифер Лопес показала фото в купальнике без фотошопа
ПЦУ: купание в проруби на Крещение не является "древней украинской традицией"ПЦУ: купание в проруби на Крещение не является "древней украинской традицией"
В центре Одессы ограбили банк. Взломали кассу и депозитные ячейкиВ центре Одессы ограбили банк. Взломали кассу и депозитные ячейки
Миллиардер Бенджамин Ротшильд умер от сердечного приступаМиллиардер Бенджамин Ротшильд умер от сердечного приступа
В Мариуполе полицейский застрелил мужчину при задержанииВ Мариуполе полицейский застрелил мужчину при задержании
Блок рекламы


Похожие новости
В переходе на Майдане в Киеве обвалился потолокВ переходе на Майдане в Киеве обвалился потолок
В Украине за сутки зафиксировали 5 583 новых случая ковида, 13 981 человек выздоровелВ Украине за сутки зафиксировали 5 583 новых случая ковида, 13 981 человек выздоровел
За сутки в Киеве вдвое больше людей выздоровели от ковида, чем заболелиЗа сутки в Киеве вдвое больше людей выздоровели от ковида, чем заболели
В Украине за минувшие сутки в пожарах погибли 17 человекВ Украине за минувшие сутки в пожарах погибли 17 человек
За сутки в Украине диагностировали 3 939 новых случаев ковида, 15 052 человека выздоровелиЗа сутки в Украине диагностировали 3 939 новых случаев ковида, 15 052 человека выздоровели
В Киеве ковидом за сутки заболели 301 человек, выздоровели 211В Киеве ковидом за сутки заболели 301 человек, выздоровели 211
Музыкальный продюсер Фил Спектор, осужденный за убийство, умер от коронавирусаМузыкальный продюсер Фил Спектор, осужденный за убийство, умер от коронавируса
За минувшие сутки в Киеве выявили 793 больных коронавирусомЗа минувшие сутки в Киеве выявили 793 больных коронавирусом
В пункты обогрева за сутки обратилось 804 украинцаВ пункты обогрева за сутки обратилось 804 украинца
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 5 990 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 777 человекЗа прошедшие сутки в Украине обнаружили 5 990 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 777 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости