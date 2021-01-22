В Киеве за минувшие сутки от коронавируса вылечилось рекордное количество людей

Всего за период пандемии в столице подтверждено 125 342 случая COVID-19 и 2260 смертей.

Відділення для хворих на коронавірус у столичній лікарні №7.

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждены 507 новых случаев коронавирусной болезни, в то же время выздоровели 2854 человека.

Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, это наибольшее число киевлян, которые выздоровели за сутки с начала пандемии.

Всего коронавирус побороли 55 тысяч жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания за последние сутки выявлено в Дарницком (98), Днепровском (72) и Святошинском (71) районах.

Среди заболевших 282 женщины в возрасте от 18 до 88 лет, 216 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 3 девочки от 14 до 17 лет и 6 мальчиков от 11 до 16 лет.

Заболели в том числе 16 медиков. Госпитализированы 37 пациентов.

В стационарах медучреждений столицы сегодня лечится 1161 больной коронавирусом, из них 4 ребенка. 818 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 956 человек. Под аппаратами ИВЛ находятся 17 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях составляет около 30%.

Всего за период пандемии в столице подтверждено 125 342 случая COVID-19. От осложнений болезни умерли 2260 киевлян.

Как сообщалось, в Украине за сутки обнаружили 5 348 больных, 14 239 пациентов выздоровели. 254 тысячи украинцев сейчас болеют ковидом.