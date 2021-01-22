В переходе на Майдане в Киеве обвалился потолок

В результате инцидента никто не пострадал.

Фото: Александр Рудоманов

В центре Киева в переходе под Майданом Незалежности обвалился потолок.

Об этом в фейсбуке сообщил ведущий Общественного радио Евгений Савватеев.

"Переход на Майдане, обвалилась часть потолка", - написал он и опубликовал фото.

В народе этот переход под Майданом называют "труба".

Информации о пострадавших не поступало.

Фото: Александр Рудоманов

Впоследствии в КГГА подтвердили, что в результате обвала подвесной конструкции потолка никто не пострадал.

"Причины инцидента выясняются. На месте работают представители КП ДЭУ Шевченковского района", - говорится в сообщении.

Вход в переход на Майдане Незалежности со стороны Стеллы, у Аллеи Героев Небесной Сотни, временно закрыт.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: КГГА

Напомним, в декабре на Шулявском мосту в Киеве, который годом ранее открыли после 10 месяцев реконструкции, упали три опоры освещения. Движение транспорта было парализовано во все четыре направления. По факту падения электроопор начато уголовное производство по ч. 2 ст. 275 УК (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений).

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